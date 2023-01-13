Госдеп: США ведут работу по нейтрализации деятельности ЧВК «Вагнер»

Советник американского Госдепа Дерек Шолле утверждает, что действия властей США направлены на нейтрализацию российского военного подразделения "Wagner Group".

13 января официальный представитель Госдепартамента Дерек Шолле публично заявил, что правительство Соединённых Штатов обеспокоено деятельностью российской частной военной кампании "Вагнер" в ходе спецоперации на территории Украины, ввиду чего действия Вашингтона направлены на нейтрализацию данной ЧВК,

Накануне издание Politico сообщило, что американский истеблишмент испытывает крайнюю озабоченность ростом влияния "Группы Вагнера" в африканских и европейских странах.