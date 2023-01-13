Венгрия собирается судиться с Еврокомиссией из-за исключения вузов из программы Erasmus

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что страна не согласна с решением Еврокомиссии о прекращении финансирования венгерских университетов по программе Erasmus.

Он отметил, что Венгрия готова оспаривать данное решение в суде. Он также уточнил, что все договоры о предоставлении стипендий по данной программе в 2023 году будут выполнены.

Гуйяш уточнил, что если проблема не решится, то Венгрия будет сама оплачивать такие стипендии.

Но в таком случае Венгрия обратится в суд Евросоюза с иском против решения Еврокомиссии.