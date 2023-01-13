Бывший посол Польши в РФ призвала страны Евросоюза выгнать всех российских послов

Экс-посол Польши в РФ Катажина Пелчыньская-Наленч заявила, что США и странам Евросоюза следует выгнать всех российских послов.

По ее мнению, необходимо также понизить уровень отношений с российской стороной.

Она отметила, что Польша могла бы принять такие меры в одностороннем порядке, однако это принесет вред самой стране.

По словам дипломата, сейчас есть опасения по поводу высылки польского посла из Москвы, что будет означать низшее представительство Польши в РФ в сравнении с другими западными странами.