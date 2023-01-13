За 2022 год Молдова выполнила меньше половины рекомендаций Еврокомиссии

Президент Молдовы Майя Санду признала, что в 2022 году страна выполнила только 16 рекомендаций Еврокомиссии из 35.

Эти рекомендации были получены после предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Санду отметила, что еще девять пунктов из Плана действий, рекомендованного Еврокомиссией, находятся в стадии завершения.

По ее мнению, вступление в Евросоюз поможет повысить уровень жизни граждан и провести экономическую модернизацию в стране.