За 2022 год Молдова выполнила меньше половины рекомендаций Еврокомиссии
2023-01-13 01:59
Президент Молдовы Майя Санду признала, что в 2022 году страна выполнила только 16 рекомендаций Еврокомиссии из 35.
Эти рекомендации были получены после предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Санду отметила, что еще девять пунктов из Плана действий, рекомендованного Еврокомиссией, находятся в стадии завершения.
По ее мнению, вступление в Евросоюз поможет повысить уровень жизни граждан и провести экономическую модернизацию в стране.
Опубликовано: Светлана Репина