В VK объяснили, почему потребовали возвращения уехавших сотрудников
2023-01-13 02:09
В VK объяснили требование по поводу возвращения уехавших сотрудников. В случае невыполнения этого требования сотрудникам грозит увольнение.
В компании отмечают, что персонал, имеющий высокий уровень доступа к данным, должен работать в основном из офиса.
Там отмечают, что в VK предусмотрен гибридный график работы, при котором часть действий может выполняться из дома.
Однако некоторые специалисты должны большую часть рабочего времени проводить в офисе. Отмечается, что это требуется для обеспечения данных пользователей, сотрудников и контрагентов.
Опубликовано: Светлана Репина