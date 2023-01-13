В VK объяснили, почему потребовали возвращения уехавших сотрудников

В VK объяснили требование по поводу возвращения уехавших сотрудников. В случае невыполнения этого требования сотрудникам грозит увольнение.

В компании отмечают, что персонал, имеющий высокий уровень доступа к данным, должен работать в основном из офиса.

Там отмечают, что в VK предусмотрен гибридный график работы, при котором часть действий может выполняться из дома.

Однако некоторые специалисты должны большую часть рабочего времени проводить в офисе. Отмечается, что это требуется для обеспечения данных пользователей, сотрудников и контрагентов.