Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Азербайджаном и Арменией
2023-01-13 02:14
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что Грузия готова быть посредником между Азербайджаном и Арменией.
Он отметил, что страна готова и далее выполнять эту роль ради достижения мира и стабильности в регионе.
В ходе встречи стороны обсуждали межправительственное экономическое сотрудничество.
Гарибашвили и Пашинян признали, что уровень политического диалога между их странами остается высоким.
Опубликовано: Светлана Репина