Гарибашвили: Грузия готова быть посредником между Азербайджаном и Арменией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время встречи с армянским коллегой Николом Пашиняном заявил, что Грузия готова быть посредником между Азербайджаном и Арменией.

Он отметил, что страна готова и далее выполнять эту роль ради достижения мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи стороны обсуждали межправительственное экономическое сотрудничество.

Гарибашвили и Пашинян признали, что уровень политического диалога между их странами остается высоким.