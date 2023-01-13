Минюст США закрыл республиканцам доступ к секретным документам Байдена
2023-01-13 02:18
Сотрудник американской Палаты Представителей Марджори Тейлор Грин утверждает, что Министерство юстиции страны не позволяет членам республиканской партии ознакомиться с документами, которые найдены у Байдена.
13 января Марджори Тейлор Грин опубликовала новое сообщение в соцсетях, где публично заявила, что Минюст Соединённых Штатов не позволяет республиканцам ознакомиться с делом о секретной документации американской разведки, которая была обнаружена в кабинете Джо Байдена.
По данным Грин, любая информация о тайных досье, найденных у Байдена, не предоставляется республиканцам под предлогом того, что она является частью расследования. При этом Марджори Тейлор Грин подчеркнула, что сотрудники местного Министерства юстиции не позволяют республиканцам провести расследование независимого характера.
Опубликовано: Ткачёв Андрей