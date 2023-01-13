Республиканцам закрыли доступ к информации о секретных бумагах, найденных у Байдена

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что представителям Республиканской партии закрыли доступ к информации о секретных документах, обнаруженных у Байдена.

Она отметила, что сведения недоступны для следователей-республиканцев, поскольку для расследования назначен спецпрокурор.

Такие действия Минюста США Марджори Тейлор Грин назвала «поразительными».

Ранее сообщалось, что в гараже и доме Джо Байдена в Делавэре найдены документы с грифом «секретно», которые не должны были там находиться.