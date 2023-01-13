Книга принца Гарри «Запасной» поставила рекорд по продажам

10 января начались продажи книги принца Гарри «Запасной». За день было продано 400 000 экземпляров.

В это число вошли книги в бумажном, а также в электронном и аудиоформате. Это рекордный показатель для литературы такого жанра.

Перед выходом книги отдельные отрывки из нее появились в сети. Возможно, поэтому к открытию книжных магазинов перед ними не стояли очереди.

В 407-страничной книге Гарри выражает разочарование из-за того, что он «запасной наследник», гнев на британские СМИ, неразрешенную травму из-за смерти матери, проблемы с психическим здоровьем, свою одинокую жизнь до встречи с Меган и разрыв его семейных отношений.