50 Cent: Эминем отказался от гонорара в 8 млн долларов за выступление на чемпионате мира
2023-01-13 02:33
Рэпер 50 Cent сообщил, что его давний друг Эминем отказался от невероятного гонорара за выступление на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Гонорар должен был составить 8 млн долларов, однако Эминем отклонил предложение. 50 Cent не рассказал о причинах этого поступка.
Но он отметил, что ему самому заплатили за выступление 1 млн долларов.
Ранее сообщалось, что несколько звезд отказались выступать на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за неблагоприятной ситуации с правами человека в стране.
Опубликовано: Светлана Репина