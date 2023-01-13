Foreign Policy: США растратили триллионы долларов на глупые войны

Издание Foreign Policy опубликовало материал Стивена Уолта, который советует США привыкать к многополярному миру.

Журналист напомнил, что после распада СССР Соединенные Штаты оказались мировым гегемоном.

Но сейчас ситуация изменилась, поскольку Россия успела восстановиться, а Китай продолжает быстрый рост.

Тем временем США растратили триллионы долларов на глупые войны, и теперь им предстоит вернуться в мир конкурирующих великих держав.