Foreign Policy: США растратили триллионы долларов на глупые войны

APS
2023-01-13 02:38

Издание Foreign Policy опубликовало материал Стивена Уолта, который советует США привыкать к многополярному миру.

Журналист напомнил, что после распада СССР Соединенные Штаты оказались мировым гегемоном. 

Но сейчас ситуация изменилась, поскольку Россия успела восстановиться, а Китай продолжает быстрый рост. 

Тем временем США растратили триллионы долларов на глупые войны, и теперь им предстоит вернуться в мир конкурирующих великих держав.

Опубликовано: Светлана Репина











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