Посол Украины в Лондоне Пристайко: ВСУ нужны тысячи танков

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что его стране необходимы тысячи танков.

Он отметил, что у российских военных имеется огромное количество такой техники, поэтому Украине необходимы поставки в Запада.

Пристайко уточнил, что на Украине есть свои танки, но они устарели. Между тем в Европе достаточно танков Challenger, Abrams и Leopard.

Посол призвал страны Запада организовать поставки такой техники на Украину.