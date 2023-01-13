Посол Украины в Лондоне Пристайко: ВСУ нужны тысячи танков
2023-01-13 02:43
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью Sky News заявил, что его стране необходимы тысячи танков.
Он отметил, что у российских военных имеется огромное количество такой техники, поэтому Украине необходимы поставки в Запада.
Пристайко уточнил, что на Украине есть свои танки, но они устарели. Между тем в Европе достаточно танков Challenger, Abrams и Leopard.
Посол призвал страны Запада организовать поставки такой техники на Украину.
Опубликовано: Светлана Репина