В Аргентине в 2022 году инфляция оказалась на уровне 94,8%, самом высоком за 32 года

Аргентина зафиксировала инфляцию на уровне 94,8% к 2022 году, что является рекордом за 32 года в стране и одним из самых высоких в мире, даже если индекс за декабрь на уровне 5,1% подтвердил относительное замедление несколько месяцев.

Декабрьский индекс, опубликованный в четверг Национальным институтом статистики (Indec), подтверждает тенденцию к снижению с течением времени с пикового значения 7,4% в июле до 6,3% в октябре и 4,9% в ноябре.

Инфляция в Аргентине составила 50,9% в 2021 году, и правительство рассчитывает довести ее до 60% в 2023 году.