Politico: Израиль не собирается менять свою позицию в отношении Украины

Издание Politico сообщает, что новое израильское правительство во главе с Биньямином Нетаняху не меняет позицию в отношении Украины.

Это означает, что Израиль по-прежнему не будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на недовольство США.

При этом Израиль отправляет на Украину медицинские препараты, продовольствие, воду, другую гуманитарную помощь.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Биньямин Нетаньяху мог бы стать посредником в урегулировании украинского конфликта.