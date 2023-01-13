Законодатели США требуют выслать из страны экс-президента Бразилии Болсонару

В четверг, 12 января, избранные представители Демократической партии призвали президента Джо Байдена отозвать визу бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, который находится во Флориде.

Законодатели отмечают, что Жаир Болоснару отказался от статуса просителя убежища в США.

«Мы не должны позволить г-ну Болсонару или любому другому бывшему бразильскому чиновнику найти убежище в Соединенных Штатах, чтобы избежать правосудия за любое возможное преступление, совершенное во время действия его мандата», — говорится в письме, которое подписал 41 депутат от Демократической партии

Они призывают правительство США «полностью содействовать любому расследованию, проводимому бразильским правительством, если нас об этом попросят» и проверить правовой статус в Соединенных Штатах бывшего президента, прибывшего в Соединенные Штаты в качестве главы государства.