Мишустин обвинил западные СМИ в чудовищных фальсификациях

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году западные СМИ занимались пропагандой в ее худшем проявлении.

По его словам, даже старейшие издания на Западе позволяли себе чудовищные фальсификации.

То же касается и новых ресурсов блогосферы. Мишустин отметил, что работа зарубежных журналистов была агрессивными нападками на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента опроверг ряд сообщений зарубежных СМИ, в том числе по поводу запрета на выезд из страны мужчин с 9 января.