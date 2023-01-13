Мишустин обвинил западные СМИ в чудовищных фальсификациях
2023-01-13 03:00
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в прошлом году западные СМИ занимались пропагандой в ее худшем проявлении.
По его словам, даже старейшие издания на Западе позволяли себе чудовищные фальсификации.
То же касается и новых ресурсов блогосферы. Мишустин отметил, что работа зарубежных журналистов была агрессивными нападками на Россию.
Ранее пресс-секретарь российского президента опроверг ряд сообщений зарубежных СМИ, в том числе по поводу запрета на выезд из страны мужчин с 9 января.
Опубликовано: Светлана Репина