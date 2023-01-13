Перу закрывает международный аэропорт Куско, ворота в Мачу-Пикчу для туристов

Международный аэропорт Куско, который открывает дорогу в Мачу-Пикчу для туристов с 12 января закрылся из-за опасений властей о дальнейшей эскалации протестного движения.

Власти сообщают, что аэропорт будет закрыт на неопределенный срок.

В четверг Куско блокировали демонстранты, которые требуют отставки президента Перу дины Болуарте.

Аэропорт Куско считается вторым по важности в стране и выполняет сотни рейсов в неделю, которые связывают город со столицей Перу, Лимой.

