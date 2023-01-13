В 2022 году Украина заблокировала российские и белорусские активы на 1,1 млрд долларов
2023-01-13 03:05
Бюро экономической безопасности Украины сообщает, что в течение прошлого года были выявлены и заблокированы активы России и Беларуси на 1,12 млрд долларов.
В ведомстве уточняют, что в отношении этих активов начато уголовное производство, на них наложен арест.
Сообщается также, что заблокированные активы уже принесли государству доход в размере 60,2 млн долларов.
К арестованным активам относятся недвижимость, земельные участки, автомобили, финансовые учреждения, товарные знаки, производства, банковские счета.
Опубликовано: Светлана Репина