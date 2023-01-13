В 2022 году Украина заблокировала российские и белорусские активы на 1,1 млрд долларов

Бюро экономической безопасности Украины сообщает, что в течение прошлого года были выявлены и заблокированы активы России и Беларуси на 1,12 млрд долларов.

В ведомстве уточняют, что в отношении этих активов начато уголовное производство, на них наложен арест.

Сообщается также, что заблокированные активы уже принесли государству доход в размере 60,2 млн долларов.

К арестованным активам относятся недвижимость, земельные участки, автомобили, финансовые учреждения, товарные знаки, производства, банковские счета.