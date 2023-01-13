Приготовление пищи на газу связано с 12% случаев детской астмы в США и Европе

Исследования доказывают, что приготовление пищи на газу, является причиной примерно 12% случаев детской астмы в Соединенных Штатах и Европе.

Исследование, опубликованное в декабре прошлого года в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения, оценивает, что 12,7% случаев детской астмы в Соединенных Штатах могут быть связаны с кухонным газом, даже несмотря на то, что «США поощряет развивающиеся страны использовать эту энергию», как альтернативу углю и дровам с установленной вредностью.

Исследование Института Скалистых гор (RMI) основано на метаанализе 41 предыдущего исследования в сочетании с данными переписи населения США и перекликается с австралийским исследованием 2018 года, в котором 12,3% детской астмы объясняются теми ж епричинами.

Результаты анаогичного исследования в Европе были обнародованы в понедельник, 9 января, ассоциациями Clasp, Respire и Европейским альянсом общественного здравоохранения (EPHA) .

Проведя лабораторные тесты и компьютерное моделирование, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) подсчитала, что 12% случаев детской астмы в Европейском Союзе также связаны с этим методом приготовления пищи.