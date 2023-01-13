Wirtschaftskurier: Германии не удается выполнить план по увеличению армии

Издание Wirtschaftskurier сообщает, что Германия не может выполнить план по увеличению численности бундесвера.

План предполагал увеличение количества военнослужащих до 203 тыс. человек к 2025 году.

Однако достичь этой цели мешают демографический упадок и нежелание жителей Германии нести военную службу.

В связи с этим может возникнуть необходимость корректировки плана. К октябрю прошлого года в бундесвере насчитывалось 183 тыс. военных.