Конфиденциальные документы нашли в гараже Байдена рядом с его автомобилем

Белый дом подтвердил, что в доме президента Джо Байдена в Уиллмингтоне была обнаружена еще одна партия конфиденциальных документов времен его пребывания на посту вице-президента.

Соратники Байдена начали поиски в другом месте после того, как нашли такие материалы в его вашингтонском офисе.

Джо Байден заявил журналистам, что он полностью сотрудничает со следственными органами Министерства юстиции в отношении того, как хранится секретная информация и правительственные записи.

Президент США сообщил, что проверка его адвокатами потенциальных мест хранения была завершена в среду, 11 января. Юристы должны были обыскать все места, куда могли быть отправлены канцелярские товары Байдена в 2017 году, когда он покинул пост вице-президента.

Генеральный прокурор Меррик Гарланд назначил спецпрокурора для расследования этого дела. Расследование возглавит приведенный к присяге прокурор штата Мэриленд Роберт Хур. Статус специального прокурора гарантирует ему независимость.

Специальный советник Байдена Ричард Заубер сказал, что "небольшое количество" документов было найдено в гараже Байдена в Уилмингтоне, а один документ был найден в соседней комнате. На вопрос, как конфиденциальные документы могли лежать рядом с его Corvette, Байден выразил надежду, что вскоре сможет это объяснить.

Речь идет о любимом автомобиле президента — зеленом Corvette Stingray 1967 года выпуска.