Умерла дочь короля рок-н-рола Лиза Мария Пресли

Певица Лиза Мария Пресли, дочь легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли, скончалась в четверг в возрасте 54 лет, сообщают американские СМИ со ссылкой на ее семью.

«С тяжелым сердцем я должна поделиться ужасной новостью: моя дорогая дочь Лиза Мари ушла от нас», — подтвердила ее мать Присцилла Пресли, которую цитирует People.

Дочь «короля» была доставлена в больницу в четверг утром, согласно сообщению, опубликованному ранее ее матерью в социальных сетях.

Она была помещена в искусственную кому, аппарат жизнеобеспечения, после остановки сердца, сообщает сайт TMZ, ссылающийся на анонимные источники.