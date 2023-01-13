Встреча министров обороны США и Японии прошла в Пентагоне

Министр обороны США Ллойд Остин принял своего японского коллегу Ясукадзу Хамаду в Пентагоне в четверг, 12 января, после заявления о предстоящем развертывании американских сил быстрого реагирования на Окинаве.

«Министр Остин подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов защите Японии, в том числе обширному американскому сдерживанию, обеспечиваемому полным спектром обычных и ядерных средств», — заявил представитель Минобороны США генерал Пэт Райдер в пресс-релизе.

Накануне Ллойд Остин объявил о развертывании к 2025 году сил быстрого реагирования морской пехоты на японском острове Окинава, которому его южное расположение и близость к Тайваню придает стратегическое значение.

Япония неуклонно наращивала возможности своих «сил самообороны» перед лицом усиливающегося господства Китая и ракетных испытаний Северной Кореи.

Правительство премьер-министра Фумио Кисиды, которое отправится в Вашингтон в пятницу, заявило в прошлом месяце, что к 2027 году увеличит оборонный бюджет до 2% ВВП.