Торнадо унес жизни шести жителей американского штата Алабама

Шесть человек погибли в четверг, 12 января, во время прохождения торнадо в центре американского штата Алабама, сообщили в экстренных службах.

Затем разрушительное погодное явление продолжило свой путь в соседнем штате Джорджия, где Национальная метеорологическая служба (NWS) сохраняла предупреждения о торнадо вечером в четверг.

Все погибшие попали под удар стихии в округе Отауга, рассказал заместитель директора службы экстренной помощи округа Гэри Уивер.

Юг Соединенных Штатов последний раз понес тяжелые потери в конце ноября 2022 года во время прохождения 36 торнадо, которые за ночь убили двух человек в Алабаме.