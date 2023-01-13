ЧВК «Вагнер» стала врагом номер один для США, ее деятельность пытаются «нейтрализовать»

Госдеп США ведет работу, направленную на нейтрализацию ЧВК «Вагнер», заявил американский дипломат Дерек Шолле во время визита в Белград.

«Мы знаем, что эта группа вербует солдат как в Сербии, так и в других странах мира, и мы обеспокоены этим», — обозначил Шолле основную проблему для США.

Politico также утверждает в своей публикации в начале недели, что администрация Белого дома активизировала сбор данных о деятельности ЧВК «Вагнер» в Сербии и ЦРА.

По заявлению того же Шолле, США «работает с правительством в Белграде, а также с остальным миром, чтобы нейтрализовать их («Вагнер») деятельность».

