Захарова прокомментировала угрозы Алиева в адрес Еревана

В своем комментарии для азербайджанского СМИ президент Алиев резко высказался по разрешению конфликта в Карабахе, заявив, что Азербайджан проведет границу, там, где посчитает нужным.

«Вы знаете, какое количество сил сопряжено, интересов пересекается, сторон — борется. Вы же прекрасно это знаете, знает это и регион. Поэтому и заявлений будет немало», — прокомментировала высказывание азербайджанского лидера Мария Захарова.

Напомним, что ранее глава Армении Пашинян заявил, что его страна не будет принимать в 2023 году учения ОДКБ.

По словам Захаровой, Россия ожидает «внятной реакции» армянской стороны по этому вопросу.