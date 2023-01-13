В Калининграде освободили ветерана-морпеха США, который 9 месяцев провел под стражей за незаконный переход границы
Ветеран ВМС США Тэйлор Дадли был освобожден из-под стражи в России и в четверг, 12 января прибыл в Польшу.
Мужчину задержали в апреле 2022 года в Калининградской области. Как сообщает CNN, в переговорах по Дадли участвовали Государственный департамент, а также посольства США в Варшаве и Москве.
35-летний бывший военный девять месяцев назад побывал на музыкальном фестивале в Польше, затем пересек польско-российскую границу и был задержан в Калининградской области. Непонятно, почему мужчина оказался на территории России.
Власти США сочли арест Дадли "незаконным" и основанным на произвольных и дискриминационных мотивах, сообщает CNN.
В четверг, 12 января американец был передан российской стороной в Польшу на погранпереходе Багратионовск-Безледы.
"Здорово, что после шести месяцев напряженных переговоров удалось добиться освобождения Дадли", — сказал CNN Билл Ричардсон, бывший постоянный представитель США при ООН и губернатор штата Нью-Мексико, который руководил переговорами между Вашингтоном и Москвой о возвращении ветерана.
Освобождение Дадли не было связано ни с каким обменом, то есть с передачей в Россию гражданина этой страны, отбывающего тюремный срок в США.
Задержание бывшего военного в Калининградской области ранее не афишировалось по просьбе семьи ветерана, отмечает CNN.
Опубликовано: Николай Скира