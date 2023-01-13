В Швеции нашли крупнейшие в Европе месторождения редкоземельных металлов

Месторождения редкоземельных металлов, необходимых для производства аккумуляторов или ветряных турбин, были обнаружены в Кируне на севере Швеции.

На небольшой части разведанной до сих пор горнорудной территории находится около миллиона тонн сырья. Находка поможет сделать Европу независимой от поставок этих металлов из Китая.

О том, что в Кируне на севере Швеции есть залежи редкоземельных металлов, известно уже 2 года, но только сейчас удалось оценить размеры находки. Успеха добился горнодобывающий концерн LKAB, занимающийся добычей железа в Кируне.

По словам президента LKAB Яна Мостроема, месторождения редкоземельных металлов, то есть группы из 17 элементов (включая церий, лантан и неодим), расположены в районе Пер Гейер. Кроме того, здесь были открыты новые месторождения железной руды и фосфора. На той небольшой части, которая разведана до сих пор, речь идет о миллионе тонн месторождений.

Редкоземельные металлы — это общее название семейства из 17 химических элементов, в которое входят два скандийных элемента (скандий и иттрий) и все лантаноиды: лантан, церий, празеодим, неодим, прометий, самарий, европий, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий. , эрбий, тулий, иттербий и лютеций.

Они в основном сосредоточены в земной коре, и их первичные месторождения представляли собой в основном обломочные месторождения монацитовых песков. Благодаря своим химическим свойствам они являются важнейшим элементом в производстве специализированного оборудования и технологий, в т.ч. в производстве аккумуляторов, ветрогенераторов, экранов, лазеров, магнитов и солнечных батарей.

В настоящее время самые большие известные ресурсы находятся в Китае (35%), который является мировым лидером по их добыче. Редкоземельные металлы также встречаются в в Индии, России, Узбекистане, Кыргызстане, Канаде, США, Южной Африке, Австралии и Бразилии.

Месторождение на севере Швеции — первое, открытое в Европе. Хотя это отличная возможность для Старого Света стать независимой от Китая, президент концерна LKAB считает, что до запуска добычи и производства на нашем континенте еще далеко.

По мнению Мострома, факторами, определяющими начало эксплуатации месторождений, являются "рынок и уровень цен".

"Добыча полезных ископаемых должна быть прибыльной, но у меня уже есть необходимая инфраструктура, потому что мы годами добываем железную руду в Кируне", — отметил он.

Более десяти лет редкоземельные металлы были ключевым товаром в гонке за геоэкономическое превосходство в этом столетии, и это не случайно. Редкоземельные элементы имеют фундаментальное значение для разработки новых технологий, которые сделают возможным "зеленую революцию" в области изменения климата.

До пандемии на Китай приходилось 62,8% мировой добычи редкоземельных металлов и почти 90% их обработка. Эта квазимонополия является растущей дилеммой для промышленной политики Запада.