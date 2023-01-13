По меньшей мере семь человек погибли в США в результате торнадо

По центру Алабамы в четверг вечером по местному времени, 12 января пронесся торнадо. По данным властей этого штата, ураган стал причиной гибели не менее ctvbи человек и значительного материального ущерба.

"Я была опечалена, узнав, что шестеро жителей Алабамы погибли во время шторма, опустошившего весь наш штат. Я молюсь за их близких и общество. Мы слишком хорошо знаем эту разрушительную погоду, но наши люди стойкие. Мы выживем и станем сильнее", - написала в Twitter губернатор Алабамы Кей Айви.

В четверг она объявила чрезвычайное положение в шести округах Алабамы, наиболее пострадавших от урагана: Аутога, Чемберс, Куса, Даллас, Элмор и Таллапуса.

Пресс-секретарь офиса шерифа округа Отауга подтвердила Reuters число погибших. Больше подробностей она не сообщила.

В некоторых частях Джорджии, Миссисипи и Алабамы сильные ветры и проливные дожди повредили десятки домов и оставили без электричества десятки тысяч человек.

По данным CNN, через регион прошло более 25 торнадо. Сильные бури угрожают примерно 35 миллионам жителей. Одним из наиболее пострадавших городов является Сельма, штат Алабама.