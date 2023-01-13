1520 тел нашли матери, разыскивающие своих детей в пустыне в Мексике

Ассоциация "Матери, ищущие Сонору" (Madres Buscadoras de Sonora), действующая с 2019 года, обнаружила в мексиканской пустыне тела 1520 человек, убитых наркокартелями, сообщило издание La Nacion со ссылкой на организацию.

Ассоциация, возглавляемая Сесилией Флорес, ежедневно публикует фотографии разыскиваемых в Мексике людей, которые, возможно, были похищены и убиты бандами наркоторговцев, а их тела спрятаны в пустыне.

"Каждый день мы получаем около 30 сообщений о пропавших без вести в районе Соноры", — сказал Флорес.

Мексиканский активист, в организации которого насчитывается более 2000 матерей пропавших без вести, объяснила, что в первый же день после регистрации ассоциации поисковая группа в пустыне Сонора обнаружила тело похищенного наркокартелем.

Она добавила, что в большинстве случаев члены организации отправляются в пустыню, вооруженные палками с шипами, чтобы проверить, не спрятаны ли под землей человеческие тела. Она уточнила, что пока в большинстве случаев тела жертв наркокартелей находят в братских могилах.

"Вся наша страна – одна братская могила", – подчеркнул мексиканский активист.

По оценкам мексиканских властей, с 2015 года в стране пропали без вести более 150 000 человек. человек, тела которых были найдены только в 43% случаев.