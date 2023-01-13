Представитель МИД России Алексей Полищук утверждает, что в случае возобновления российско-украинских переговоров, они пройдут без посредников.

13 января сотрудник Министерства иностранных дел России Алексей Полищук публично заявил, что при возобновлении переговоров между делегациями Киева и Москвы они с высокой долей вероятности пройдут без посредничества третьих сторон.

По мнению Полищука, в российско-украинских переговорах хотят участвовать политики западных государств, однако в действительности они не желают помогать в урегулировании конфликта, преследуя собственные национальные интересы.