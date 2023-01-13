Соловьев призвал нанести удары по Великобритании, Франции и Польше

Западные страны объявили о дальнейших крупных поставках военной техники в Украину. В ответ на это Владимир Соловьева заявил, что Россия должна нанести удар по Польше тактическим ядерным оружием.

Он также предложил удары из Африки по Франции и удары по Британии морскими беспилотниками.

Издание Politico сообщило, что Франция и Польша должны оказать давление на Германию, чтобы она согласилась на передачу Украине танков Leopard 2. Обе эти страны, а также Великобритания объявили о дальнейших поставках оборудования в страну, защищающуюся от российского вторжения.

Соловьев сказал, что Россия должна ответить на отправку танков в Украину Польшей, Францией и Великобританией, обстреляв ракетами (тактическим ядерным оружием) военные объекты на их территории.

"Разве мы не понимаем, что происходит? Это полноценная третья мировая война! Но мы не наносим удар по территории НАТО, потому что мы говорим: подождите, нет, потому что НАТО вмешается. Как еще они будут участвовать?! Теперь они посылают свои танки.

Неважно, сколько там танков. Неважно, сколько Англия дает Украине. Франция дала то, что называет "колесные танки". Польша приняла решение, Великобритания приняла решение. Поэтому любой военный объект во Франции, Польше или Великобритании — мы должны официально признать его законной целью для наших атак", — сказал Соловьев.

Соловьев заявил, что "России стыдно делать некоторые вещи, но на то у них и вагнерианцы, у которых есть передовая техника".

"Пусть наносят удар с африканской территории. Что-то взлетит с африканской территории, скажем Ливии, и ударит по Франции, или неопознанный корабль, принадлежащему частной структуре, а оттуда ударит морской беспилотник по британской территории", - призвал он.