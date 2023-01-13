Это заявление официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сделала в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский на протяжении многих дет употребляет наркотические вещества. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России попросила Госдепартамент США проверить данную информацию.

Также Захарова заявила о том, что администрация США развернула против нее информационную кампанию. По словам пресс-секретаря МИДа РФ, соответствующие тезисы уже разосланы средствам массовой информации, признанным в России иностранными агентами.

Захарова полагает, что все предпринятые американской администрацией, включая Госдепартамент, меры по ее дискредитации будут иметь лишь обратный эффект. По мнению Захаровой, они приведут лишь к ее дополнительной популяризации и росту авторитета на международном уровне.