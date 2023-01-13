Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари ушла из жизни на 55-м году жизни
2023-01-13 13:13
Единственная наследница певца Элвиса Пресли Лиза Мари умерла от остановки сердца.
Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари ушла из жизни.
У нее остановилось сердце. Наследнице знаменитого певца было 54 года.
Ужасную новость о кончине Лизы Мари сообщила изданию "People" ее мать Присцилла.
Дочь исполнителя обнаружили ее муж и дочь без сознания, вызвав скорую.
Забрав женщину в больницу, медики делали все, что могли, но спасти ее не удалось.
Опубликовано: Наталья Гончарова