Единственная дочь Элвиса Пресли Лиза Мари ушла из жизни на 55-м году жизни

Единственная наследница певца Элвиса Пресли Лиза Мари умерла от остановки сердца.

Дочь Элвиса Пресли Лиза Мари ушла из жизни.

У нее остановилось сердце. Наследнице знаменитого певца было 54 года.

Ужасную новость о кончине Лизы Мари сообщила изданию "People" ее мать Присцилла.

Дочь исполнителя обнаружили ее муж и дочь без сознания, вызвав скорую.

Забрав женщину в больницу, медики делали все, что могли, но спасти ее не удалось.