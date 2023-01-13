Двое российских солдат подорвались на мине в Курской области

В Телеграме появилась информация о подрыве российских солдат на мине в Курской области.

Телеграм-канал "Осторожно, новости" сообщает о том, что двое бойцов российской армии подорвались на мине в Курской области.

При этом сообщается, что оба солдата получили ранения разной степени тяжести, но остались живи. Им оказывают помощь в больнице.

"По нашим данным, ранения получил 40-летний служащий 45-ой отдельной гвардейской инженерно-саперной бригады (врачам пришлось ампутировать ему правую стопу), а также 39-летний мобилизованный (у него ранения лица и руки)", - говорится в сообщении.