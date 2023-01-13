Наргиз встала на защиту Гребенщикова, назвавшего жителей России фашистами

Певица Наргиз Закирова поддержала лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, когда тот в одном из интервью назвал жителей России фашистами.

Наргиз Закирова прокомментировала в своем Телеграм-канале высказывание лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова, который назвал своих соотечественников фашистами.

Наргиз заявила, что никогда не сомневалась в Гребенщикове.

Самой певице въезд на территорию России запрещен срок на 50 лет.