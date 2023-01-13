Колесные танки AMX-10 RC Франция передаст Украине только через два месяца

Министерство обороны Франции официально объявило о передаче Украине колесных танков AMX-10 RC в пятницу, 12 января.

Это было сделано в заявлении, опубликованном после телефонного разговора между министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и его украинским коллегой Алексеем Резниковым. Лекорню подтвердил свою "непоколебимую поддержку" Украины.

Министр Резников написал в Twitter, что "провел плодотворную беседу" с министром обороны Франции и поблагодарил за ранее переданные Украине французские ЗРК Crotale.

Пресс-служба президента Франции Эммануэля Макрона сообщила в конце декабря 2022 года, что Париж поставит Украине колесные танки AMX-10, «чтобы усилить военную помощь, которая уже была оказана Киеву.

Производство бAMX-10 RC началось в 1979 году, всего было выпущено 480 машин этого типа. Они принимали участие в операции "Буря в пустыне" в Ираке в 1991 году, а также используются миротворцами ООН в Косово.