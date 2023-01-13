Костомарову становится хуже: у фигуриста посинели ноги от сепсиса
2023-01-13 13:47
Олимпийский чемпион Роман Костомарова находится в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ. В больницу спортсмен попал с кашлем и сильной болью в груди. Тело звезды льда посинело из-за сепсиса.
Состояние олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова ухудшается с каждым днем.
Медицинское оборудование (аппарат ИВЛ) и помощь медиков помогают фигуристу не умереть.
Костомаров проходит лечение от левосторонней пневмонии в сочетании с гриппом, сепсиса и интоксикации.
От сепсиса у знаменитости стали синеть ноги.
Опубликовано: Наталья Гончарова