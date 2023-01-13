Седокова похвасталась своей натуральной красотой, выложив в соцсетях фото без косметики

APS
2023-01-13 13:59

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в соцсетях свои снимки без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Анна Седокова отдыхает на побережье Майами.

Певица опубликовала в сети свой снимок в соцсети, где предстала в красно-белом купальнике и без макияжа.

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    Интересно, что артистка сфотографировала лишь половину своего лица. Фото Анна подписала: "Как говорится, давно не виделись".

Опубликовано: Наталья Гончарова











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