Седокова похвасталась своей натуральной красотой, выложив в соцсетях фото без косметики
2023-01-13 13:59
Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в соцсетях свои снимки без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.
Анна Седокова отдыхает на побережье Майами.
Певица опубликовала в сети свой снимок в соцсети, где предстала в красно-белом купальнике и без макияжа.
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Интересно, что артистка сфотографировала лишь половину своего лица. Фото Анна подписала: "Как говорится, давно не виделись".
Опубликовано: Наталья Гончарова