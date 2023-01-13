Седокова похвасталась своей натуральной красотой, выложив в соцсетях фото без косметики

Экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова выложила в соцсетях свои снимки без макияжа, продемонстрировав естественную красоту.

Анна Седокова отдыхает на побережье Майами.

Певица опубликовала в сети свой снимок в соцсети, где предстала в красно-белом купальнике и без макияжа.