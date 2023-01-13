Минобороны РФ заявило об уничтожении американских БМП Bradley в боях на Донбассе

Российское Минобороны сообщило, что в ходе СВО были уничтожены американские БМПЕ Bradley.

Во время очередного брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении БМП Bradley в боях на Донбассе.

Из заявления следует, что были подбиты четыре таких боевых машины. Отметим, что данная БМП производится только в Соединенных Штатов.

Однако, никакой официальной информации от Киева или Вашингтона о прибытии на передовую этой техники не поступало.

Ранее в сети лишь появлялись лишь слухи о возможной передаче их Вооруженным силам Украниы.