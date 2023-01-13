Минобороны РФ заявило об уничтожении американских БМП Bradley в боях на Донбассе
2023-01-13 14:07
Российское Минобороны сообщило, что в ходе СВО были уничтожены американские БМПЕ Bradley.
Во время очередного брифинга Министерства обороны Российской Федерации сообщили об уничтожении БМП Bradley в боях на Донбассе.
Из заявления следует, что были подбиты четыре таких боевых машины. Отметим, что данная БМП производится только в Соединенных Штатов.
Однако, никакой официальной информации от Киева или Вашингтона о прибытии на передовую этой техники не поступало.
Ранее в сети лишь появлялись лишь слухи о возможной передаче их Вооруженным силам Украниы.
Опубликовано: Николай Скира