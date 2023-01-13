Брат Милохина Илья рассказал, почему Даня не возвращается в РФ на самом деле
2023-01-13 14:12
Брат Дани Милохина Илья сообщил настоящую причину нежелания тиктокера возвращаться в Россию.
На просторах интернета появился снимок Дани Милохина без трусов.
Брат звезды интернета Илья Милохин считает, что разместил в Сети это фото Саша Стоун.
Таким образом Стоун отомстил Милохину за критику Вали Карнавал.
Илья утверждает, что именно из-за "позорных" кадров Даня и не спешит на родину.
Опубликовано: Наталья Гончарова