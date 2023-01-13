23-летняя чемпионка РФ по прыжкам в воду Лейла Салямова разбилась в аварии
2023-01-13 14:26
23-летняя чемпионка РФ по прыжкам в воду с эстремальной высоты Лейла Салямова погибла в автокатастрофе.
О гибели 23-летней Лейлы Салямовой сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.
Лейла была чемпионкой России по прыжкам в воду с экстремальной высоты.
Девушка разбилась в аварии.
Дружинин сообщил, что их организация займется похоронами, а он созванивается с родственниками погибшей по этому поводу.
Опубликовано: Наталья Гончарова