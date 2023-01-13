Киркоров признался, что сделал не только пластику лица, но и пресса

Певец Филипп Киркоров помолодел и выглядит подтянутым. Новые лицо и пресс артисту подарила пластическая хирургия.

55-летний исполнитель не только омолодил свое лицо с помощью пластики, но и искусственно нарастил себе пресс.

За отличную работу артист выразил большую благодарность пластическому хирургу Тимуру Хайдарову.

Киркоров написал в соцсетях, что сегодня просто неприлично не иметь психолога, тренера и пластического хирурга.

Филипп Бедросович назвал себя лучшим творением Хайдарова.