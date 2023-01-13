Дробыш вспылил из-за скандала с Меладзе
2023-01-13 15:06
Музыкальный продюсер Виктор Дробыш возмущен до глубины души тем, что журналисты написали статью о том, что он якобы пожелал певцу Валерию Меладзе "идти вон".
56-летний композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш высказался по поводу своего напутствия Валерию Меладзе "идти вон".
Дробыш выложил гневное видеопослание в соцсетях, заявив, что оправдываться не намерен.
Людей же, сочинивших статью на эту тему, музыкант назвал "кончеными".
Опубликовано: Наталья Гончарова