Спектакль с Назаровым, выступившим против спецоперации, отменили в Нижнем Тагиле

Неосторожные высказывания звезды сериала "Кухня" Дмитрия Назарова о спецоперации привели к тому, что постановку с его участием отменили в Нижнем Тагиле.

Спектакль "Корень любви", где играет известный актер Дмитрий Нагиев, должен был состоятся 1 февраля в Нижнем Тагиле.

В пресс-службе ДК города сообщили о том, что постановки не будет.

В учреждении культуры сослались на решение организаторов "Билет 96".

Те заявили, что потраченные на билеты средства можно вернуть в местах из приобретения.