Спектакль с Назаровым, выступившим против спецоперации, отменили в Нижнем Тагиле
2023-01-13 15:20
Неосторожные высказывания звезды сериала "Кухня" Дмитрия Назарова о спецоперации привели к тому, что постановку с его участием отменили в Нижнем Тагиле.
Спектакль "Корень любви", где играет известный актер Дмитрий Нагиев, должен был состоятся 1 февраля в Нижнем Тагиле.
В пресс-службе ДК города сообщили о том, что постановки не будет.
В учреждении культуры сослались на решение организаторов "Билет 96".
Те заявили, что потраченные на билеты средства можно вернуть в местах из приобретения.
Опубликовано: Наталья Гончарова