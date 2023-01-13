Джулия Робертс узнала, что ее фамилия ненастоящая

Американская актриса Джулия Робертс всегда считала, что ее фамилия наятоящая. Оказалось, дело обстоит по-другому.

Джулия Робертс узнала о том, что она носит фамилию, которая ей не принадлежит, принимая участие в телевизионном шоу, которая занимается исследованием родословной знаменитостей.

Актриса до этой программы была уверена, что ее прадеда зовут Уил Робертс.

Оказалось, что этот мужчина скончался задолго до того, как родился настоящий прадед звезды мирового экрана.

Взяв ДНК у родственников "красотки", эксперты выяснили, что фамилия предка Джулии Митчелл.