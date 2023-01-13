Депутаты обеих палат парламента Казахстана лишили Назарбаева всех привилегий

Казахстан в пятницу, 13 января, отменил закон, наделяющий экс-президента Нурсултана Назарбаева и его семью значительными полномочиями.

«На совместном заседании палат парламента депутаты приняли закон «Об утрате силы конституционного закона о первом Президенте Республики Казахстан»», — говорится в сообщении Казинформа.

По закону «О первом президенте», принятом в 2000 году, Нурсултан Назарбаев пользовался важными политическими прерогативами, а его семья, контролирующая часть экономики страны, судебным иммунитетом.

Кроме того, экс-президент был лишен почетного звания «Главы нации» через несколько месяцев после того, как столица, переименованная в его честь в Нур-Султан, вновь обрела свой статус в сентябре 2022 года и называется по-прежнему Астана.