Инфляция в Швеции достигла самого высокого уровня более чем за 30 лет и составила 12,3%

Инфляция цен в Швеции достигла самого высокого уровня почти за 32 года в декабре, чему способствовал рост цен на электроэнергию, как показали официальные данные в пятницу.

По данным Статистического управления Швеции, индекс потребительских цен вырос на 12,3% в годовом исчислении в декабре с 11,5% в ноябре, что является самым высоким уровнем инфляции с февраля 1991 года.

Цены на электроэнергию в декабре выросли на 28,8% по сравнению с ноябрем и на 45,3% в годовом исчислении.

Инфляция цен с поправкой на фиксированные процентные ставки, показатель, который центральный банк Швеции использует для определения своей денежно-кредитной политики, достиг 10,2% в годовом исчислении с 9,5% в ноябре.

В попытке обуздать инфляцию Центральный банк Швеции в последние месяцы повысил основную процентную ставку с 0% в апреле до 2,5%.