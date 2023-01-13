Frontex констатировало резкое увеличение нелегальной миграции с 2016 года

Число незаконных въездов в ЕС увеличилось в 2022 году на 64% по сравнению с предыдущим годом, достигнув самого высокого уровня с 2016 года, сообщило в пятницу, 13 января, Европейское пограничное агентство Frontex.

По данным агентства, в 2022 году было зафиксировано 330 тысяч незаконных въездов, в том числе 45% на Балканском маршруте.

Большинство нелегалов прибывают в ЕС контрабандными тропами через Баканы из Сирии.