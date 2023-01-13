Иран надеется на нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Глава иранской дипломатии Хоссейн Амир-Абдоллахян заявил в пятницу, 13 января, в Бейруте, что надеется на нормализацию отношений с Саудовской Аравией, что приведет к открытию посольств двух тяжеловесов региона, закрытых в течение семи лет.

Диалог между шиитским Ираном и суннитской Саудовской Аравией был начат в Багдаде, но последняя встреча датируется апрелем 2022 года.

Иранский министр кратко встретился со своим саудовским коллегой в кулуарах региональной встречи в Иордании в декабре прошлого года.

Хосейн Амир-Абдоллахян встретился с премьер-министром Ливана Наджибом Микати.

Он должен отправиться в Сирию в субботу.